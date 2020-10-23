ФОТО: у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился второй сын

Супруги назвали мальчика Иваном. Сейчас малыш и его мама чувствуют себя хорошо.
В отличие от многих знаменитостей, Наталья не захотела скрывать лицо малыша. Она опубликовала фото, на котором хорошо видно мальчика. Поклонники тут же завалили супружескую пару поздравлениями. "Какая прекрасная новость. Очень за вас рады"; "Вы такая гармоничная пара. Мальчику очень повезло с родителями"; "Поздравляю. Пусть малыш будет счастлив и здоров", — делились эмоциями подписчики Подольской.
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Наш Ваня Пресняков. ❤️ Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо.
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