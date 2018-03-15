ФОТО: Тысячи человек пришли в МХТ проститься с Олегом Табаковым

Церемонию прощания посетил президент России Владимир Путин. До последнего не было известно, посетит ли Путин церемонию прощания, отмечает ТАСС. Он появился в зале буквально за полчаса до окончания церемонии. "Президент молча вошел с большим букетом красных роз, молча постоял перед гробом, а затем перекрестился и смахнул слезу, - описывает "Московский комсомолец".

После этого Путин поговорил с вдовой Табакова Мариной Зудиной и вскоре покинул театр, поклонившись перед этим всем присутствующим на панихиде. Ранее в телеграмме с соболезнованиями президент назвал Олега Табакова поистине народным любимцем, "творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком" и "настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников".

Проститься с Табаковым пришли несколько тысяч человек: его ученики Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, коллеги по цеху Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Константин Хабенский, Валентин Гафт и Ольга Остроумова, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Олег Меньшиков, Вера Алентова и Владимир Меньшов, Сергей Юрский, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Александо Калягин, Рената Литвинова, Авангард Леонтьев, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант, режиссеры Марк Захаров, Владимир Андреев, Валерий Фокин, Евгений Писарев, Констанин Богомолов, Юрий Грымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро.

Память актера и режиссера также почтили вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, скульптор Зураб Церетели, хоккеист Владислав Третьяк и другие.

Самым пронзительным моментом гражданской панихиды, как отмечает ТАСС, стало признание Табакову в любви от его супруги Марины Зудиной. "Олег Павлович, я знаю, что ты с нами, я тебя очень, очень, очень люблю, - сказала Зудина. - И я знаю, что ты меня тоже любил. Ты мне подарил двоих детей. Спасибо за годы невероятного счастья, за учеников, которые теперь меня поддерживают. Олег, милый, спасибо тебе. Я много тебе слов сказала в последнее время, но хочу их повторить с этой сцены. Я тебя очень любила всю свою жизнь. И буду любить".

Младший сын Табакова Павел признался, что в его жизни всегда было три Олега - Олег Николаевич Ефремов, Олег Иванович Янковский и Олег Павлович Табаков. "Теперь они вознеслись и вместе там делают что-то пронзительное", - сказал сын артиста. Старший сын Табакова Антон провожал отца молча, но всю многочасовую церемонию провел на ногах.

Вслед за семьей своими чувствами к ушедшему наставнику поделились актеры Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Безруков. "Спасибо, наш великий учитель, что подарил нам судьбу, - сказал Машков. - Прости, что не были убедительны, когда просили тебя остаться. До встречи".

"У меня ощущение, что Олег Павлович улыбается, он думает: "Кончайте заниматься ерундой, занимайтесь делом", - сказал Миронов. - Думаю, там он уже собирает команду". "Я плачу, но плачу из эгоизма, потому что стена рухнула, - признался актер. - Все считали себя маленькими, пока он был. Но он говорил - не надо плакать, надо помнить".

"Нас, учеников Табакова, называли "цыплятами Табака", - рассказал Сергей Безруков. - Вы были для нас не только учителем, а отцом родным. Мы вас так и называли. В голодные годы вы нас подкармливали в буфете театра. Мы осиротели, тяжелый удар. С нас большой спрос - являясь учеником, ты несешь ответственность, нужно быть достойным. Вы навсегда в наших сердцах".

По мнению народного артиста РСФСР Сергея Юрского, Табаков умел предвидеть будущее и знал, как сложится его жизнь. Так, еще в 80-х годах Табаков рассказывал, что "мечтает о своей школе, о "Табакерке", тогда это казалось невероятным, но он сделал все, что планировал", рассказал Юрский. "Он знал, что происходит и будет происходить в Камергерском [то есть в МХТ]. Он обладал предвидениям того, что будет... Он знал, что сегодня соберутся все театральные люди, поклоны пришлют из всех театров страны. И вот мы здесь. А его нет. Простимся и будем помнить", - призвал артист.

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров назвал Олега Табакова самым веселым человеком в российском театральном мире, сумевшим подарить всем коллегам и зрителям невероятный оптимизм. А в мультперсонаже кота Матроскина он "подсмотрел национальный характер", считает режиссер. "Сейчас наравне с горечью во мне есть счастье, что мне удалось работать и жить в одно время с этим великим человеком. Спасибо, Олег Павлович", - поблагодарил Захаров.

"Табаков - это грандиозная, штучная фигура, он должен существовать не только в мемориальных досках, но и в творческих свершениях, чтобы он в них возникал как пример", - отозвался о коллеге и друге художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. "Олег Павлович навскидку был завидно мощнее всех, у него была удивительная судьба, счастливая, страшно рискованная. Он не позволял себе хмуриться, он в секунду мог сообразить, что нужно делать", - рассказал артист.

Министр культуры Владимир Мединский назвал Олега Табакова гениальным актером и великим педагогом, отметил его организаторский талант. "Табаков стал родным для всех граждан нашей страны, он как член семьи, которого узнают по двум словам, по интонациям. Светлая память", - цитирует главу Минкульта "Интерфакс". Вице-премьер Олга Голодец на прощании не могла сдержать слез, она назвала Табакова продолжателем "великой мхатовской школы", добившимся того, чтобы "школа Станиславского продолжала жить".

Олег Павлович Табаков скончался 12 марта после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 82 лет. В конце ноября 2017 года артиста доставили в крайне тяжелом состоянии в Первую градскую больницу в Москве. Позднее в СМИ появлялась информация, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова.

Олег Табаков сыграл более чем в ста фильмах и примерно таком же количестве театральных постановок. Среди наиболее известных его ролей - Николай Ростов в "Войне и мире" Сергея Бондарчука, король Людовик XIII в картине "Д'Артаньян и три мушкетера" Георгия Юнгвальд-Хилькевича, Шелленберг в "Семнадцати мгновениях весны", Обломов в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", бармен в комедии "Человек с бульвара Капуцинов".

После смерти Табакова МХТ имени Чехова временно возглавил его заместитель Юрий Кравец. По словам министра культуры, артист в разговорах с ним никогда не обсуждал возможного преемника. "Сама мысль о преемнике с его особым складом характера была просто неприемлема", - сказал Мединский.

По словам главы Минкульта, пока не обсуждается и вопрос о новом художественном руководителе "Табакерки". Действующим директором театра является Александр Стульнев. Во время болезни Табакова он был назначен исполняющим обязанности худрука.