Белое платье с зауженной талией, длинной юбкой и кружевными рукавами будет продаваться в рамках новой свадебной коллекции бренда H&M по цене 200 долларов. В линейку вошли и другие наряды стоимостью от 60 долларов, а также обувь, косметика и аксессуары для невест.
В 2011 году герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в платье, созданном креативным директором бренда Alexander McQueen, дизайнером Сарой Бертон.
Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри Меган Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем потратила Кейт Миддлтон. "Меган не будет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 тысяч фунтов на свадебное платье", — рассказала журналистка Кейти Николл.
Боб Дилан записал гимн однополой любви
Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный...
ФОТО: Свадебное платье Кейт Миддлтон пошло в народ
В магазины производителя масс-маркет-товаров H&M...
Эдита Пьеха с трудом говорит после госпитализации (1)
Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге....
Предполагаемая любовница Караченцова представила доказательства их связи (3)
Бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева...
ФОТО: Фоторобот британской полиции стал посмешищем в Сети (5)
Полиция британского графства Уорвикшир создала...
TOP новостей
Вильнюсскому рынку недвижимости прогнозируют светлое будущее (11)
В ближайшие пять лет число жителей Вильнюса...
Решение принято: название Грузии остается официальным (1)
Грузия ( Gruzija ) - таким остается официальное название...
Полиция провела рейд: некоторые водители будут лишены прав (2)
5 апреля сотрудники департамента Литовской дорожной...
Юлия Скрипаль: с каждым днем у меня прибавляется сил (39)
Полиция Лондона в четверг опубликовала первое...
Попытка переписать историю: заставили извиниться за клевету (43)
Депутат парламента Литвы Дайнюс Кепянис оказался прав...