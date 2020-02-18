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Сергей Глушко, более известный как Тарзан, не устает удивлять своими фотографиями пользователей соцсетей. Снимки с голым торсом заполонили его инстаграм-аккаунт. Но на этот раз артист-стриптизер, по мнению некоторых подписчиков, перешел все границы, — замечают dni.ru.
ФОТО | "Стыдобище и позор!" Голый Тарзан взбудоражил народ в Интернете
© Instagram

Тарзан сделал фотографию через зеркало в абсолютно голом виде, прикрыв лишь интимное место статуэткой в виде коня. Сергею снимок показался забавным, и он решил его оригинально подписать.

“Композиция “ДВАКОНЯ”. Холст, масло (сливочное), эмульгаторы”, — прокомментировал Глушко.

Мнения подписчиков о такой “картине” разделились. Некоторые поклонники похвалили Тарзана за смелость и восхитились его безупречным телом. Другие обрушились на Сергея с критикой.

“Зачем выставлять свое тело? Смешно!”; “Задолбал своей обнаженкой….есть еще что показать или это предел его возможностей?”; “Все порнография на уме! Стыдобище и позор, очень унизительно!“; "Люблю себя любимого", — прокомментировали пользователи “Инстаграм”.

Заодно досталось и супруге артиста Наташе Королевой. Поклонники удивлены выдержке певицы, которая не обращает внимание на публикации своего мужа и не ревнует (к кому?!).

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