ФОТО | "Стыдобище и позор!" Голый Тарзан взбудоражил народ в Интернете

Тарзан сделал фотографию через зеркало в абсолютно голом виде, прикрыв лишь интимное место статуэткой в виде коня. Сергею снимок показался забавным, и он решил его оригинально подписать.
“Композиция “ДВАКОНЯ”. Холст, масло (сливочное), эмульгаторы”, — прокомментировал Глушко.
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Композиция "ДВАКОНЯ" холст,масло(сливочное)имульгаторы. #тарзан #тарзаншоу
Мнения подписчиков о такой “картине” разделились. Некоторые поклонники похвалили Тарзана за смелость и восхитились его безупречным телом. Другие обрушились на Сергея с критикой.
“Зачем выставлять свое тело? Смешно!”; “Задолбал своей обнаженкой….есть еще что показать или это предел его возможностей?”; “Все порнография на уме! Стыдобище и позор, очень унизительно!“; "Люблю себя любимого", — прокомментировали пользователи “Инстаграм”.
Заодно досталось и супруге артиста Наташе Королевой. Поклонники удивлены выдержке певицы, которая не обращает внимание на публикации своего мужа и не ревнует (к кому?!).
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