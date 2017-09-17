ФОТО: Стартовал фестиваль "Октоберфест", кружка пива - почти 11 евро

Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике в главном городе Баварии были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля - площадке "Терезин луг". Полицейских оснастили дополнительными видеокамерами. На входе досматривают личные вещи, сообщает Newsru.com.

"Октоберфест-2017" начался с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером, который пробил дно бочки с двух ударов и выкрикнул традиционное: "O'zapft is" ("откупорено").

Первую литровую кружку пива (Mass) получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году, сообщает РИА "Новости".

Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь.

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества состоялись перед городскими воротами на лугу, а кронпринца короновали на баварский престол.