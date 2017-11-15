Для церемонии кандидат в президенты России выбрала платье с огромным бантом на животе. Но многие поклонники сочли наряд странным.

“Любую одежду испортит квадратно-гнездовая ваша фигура. Нет ни женственности, ни тонкости. Где-то читала, что Вы принадлежите к питерской элите. Ну какая-то гадкая элита тогда в Питере”, “Вообще-то ты девушка со вкусом, но это не для тебя — слишком слащаво и безвкусно”, “Платье из шторы”, “Идиотичнее наряд трудно придумать”, “Шторы нынче в моде? Оригинально! И бантище во всю талию! Не понимаю. У нас раньше в таком стиле висели шторы, ткань типа атласа и цвет почти такой же”, — смеются пользователи в комментариях.

Напомним, премию Glamour в этом году вручили в 11 номинациях. По итогам голосования парой года стали Мот и Мария Мельниковы, в категории “Преображение года” победила Анастасия Ивлеева, “Прорыв года“ — Евгения Медведева. Дизайнером года признана Расида Лакоба, модницей года — Наталья Давыдова, телезвездой года — Регина Тодоренко, актрисой года — Светлана Ходченкова, трендсеттером года — Лукерья Ильяшенко, мужчиной года — Федор Бондарчук. Лучшей командой года стала группа Serebro. А в главной номинации — “Женщина года“ — победила Светлана Лобода.