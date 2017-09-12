18 ноября малышу исполнится годик, и родители, наверно, решили, что уже можно похвастаться.
Поклонники пары ждали этого момента давно, и очень благодарны за доставленное удовольствие увидеть малыша. Ребенок и правда хорошенький, с большими глазами и высоким лбом. Губки бантиком, бровки светленькие и сам, похоже, будет блондином, хотя сейчас волосиков почти нет.
Запись сделана, судя по сюжету, когда папы и мамы не было дома, а за ребенком присматривает няня. Женщина ласково, “детским” голоском, каким взрослые разговаривают с малышами, уговаривает ребенка, который оперся о стеклянный столик:
- Ты упадешь, если я тебя отпущу!
Малыш в ответ:
- Бу!
- Позови папу! Папа! Прилетай скорей! Мамочка, я соскучился по тебе! Папа, я скучаю по тебе!
Малыш сосредоточенно стучит ручкой по столу, затем тянется к цветам. Няня комментирует:
- Понюхай цветочки. Как ты нюхаешь цветочки.
Большинство пользователей отметили, что Платон — мамин сын, похож на Ксению Собчак и на бабушку Людмилу Нарусову.
Видео за час посмотрели 18 460 человек из 523 тысяч подписчиков, лайками выразили свое одобрение 18 460 тысяч.
Но такая популярность ролика почему-то не понравилась его родителям, и видео провисело в соцсети меньше двух часов. Сейчас его удалили. Так чт на память поклонникам остались только скриншоты.
Определены 100 лучших песен о сексе (1)
Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных...
ФОТО: Собчак и Виторган впервые показали сына (2)
“Cладкий котенок”, “красавчик маленький”, “чудо”,...
Эвелина Бледанс призналась, что уже год живет в разводе (2)
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс целый год...
TOP новостей
Дан зеленый свет – снова подорожает страхование автогражданской ответственности (27)
В это году страхование автогражданской...
Томас Венцлова: я очень рано начал не любить советскую власть (256)
"В Литве ситуация лучше, чем в Польше, Венгрии, России,...
Соседи придумали, как снизить цены на овощи и фрукты, экономисты удивлены (18)
В Латвии местные овощи, фрукты и ягоды предлагают...
Вильнюс упрекнули за то, что не позвал РФ на конгресс Всемирной конференции по конституционной юстиции (29)
Вильнюс, который стал организатором конгресса...
Женщина из Казахстана: Литва – прекрасная страна, только власти очень не любят своих граждан (150)
"Мне здесь, в Литве, все нравится: и еда, и архитектура, и...