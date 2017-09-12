18 ноября малышу исполнится годик, и родители, наверно, решили, что уже можно похвастаться.

Поклонники пары ждали этого момента давно, и очень благодарны за доставленное удовольствие увидеть малыша. Ребенок и правда хорошенький, с большими глазами и высоким лбом. Губки бантиком, бровки светленькие и сам, похоже, будет блондином, хотя сейчас волосиков почти нет.

Запись сделана, судя по сюжету, когда папы и мамы не было дома, а за ребенком присматривает няня. Женщина ласково, “детским” голоском, каким взрослые разговаривают с малышами, уговаривает ребенка, который оперся о стеклянный столик:

- Ты упадешь, если я тебя отпущу!

Малыш в ответ:

- Бу!

- Позови папу! Папа! Прилетай скорей! Мамочка, я соскучился по тебе! Папа, я скучаю по тебе!

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 18, 2017 at 5:44am PDT

Малыш сосредоточенно стучит ручкой по столу, затем тянется к цветам. Няня комментирует:

- Понюхай цветочки. Как ты нюхаешь цветочки.

Большинство пользователей отметили, что Платон — мамин сын, похож на Ксению Собчак и на бабушку Людмилу Нарусову.

Видео за час посмотрели 18 460 человек из 523 тысяч подписчиков, лайками выразили свое одобрение 18 460 тысяч.

Но такая популярность ролика почему-то не понравилась его родителям, и видео провисело в соцсети меньше двух часов. Сейчас его удалили. Так чт на память поклонникам остались только скриншоты.