“Cладкий котенок”, “красавчик маленький”, “чудо”, “солнышко”, “лапулик” — такими эпитетами наградили пользователи соцсети видео с маленьким Платоном, сыном Ксении Собчак и Максима Виторгана, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

18 ноября малышу исполнится годик, и родители, наверно, решили, что уже можно похвастаться.

Поклонники пары ждали этого момента давно, и очень благодарны за доставленное удовольствие увидеть малыша. Ребенок и правда хорошенький, с большими глазами и высоким лбом. Губки бантиком, бровки светленькие и сам, похоже, будет блондином, хотя сейчас волосиков почти нет.

Запись сделана, судя по сюжету, когда папы и мамы не было дома, а за ребенком присматривает няня. Женщина ласково, “детским” голоском, каким взрослые разговаривают с малышами, уговаривает ребенка, который оперся о стеклянный столик:

- Ты упадешь, если я тебя отпущу!

Малыш в ответ:

- Бу!

- Позови папу! Папа! Прилетай скорей! Мамочка, я соскучился по тебе! Папа, я скучаю по тебе!

Малыш сосредоточенно стучит ручкой по столу, затем тянется к цветам. Няня комментирует:

- Понюхай цветочки. Как ты нюхаешь цветочки.

Большинство пользователей отметили, что Платон — мамин сын, похож на Ксению Собчак и на бабушку Людмилу Нарусову.

Видео за час посмотрели 18 460 человек из 523 тысяч подписчиков, лайками выразили свое одобрение 18 460 тысяч.

Но такая популярность ролика почему-то не понравилась его родителям, и видео провисело в соцсети меньше двух часов. Сейчас его удалили. Так чт на память поклонникам остались только скриншоты.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Определены 100 лучших песен о сексе (1)

Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных...

ФОТО: Собчак и Виторган впервые показали сына (2)

“Cладкий котенок”, “красавчик маленький”, “чудо”,...

Эвелина Бледанс призналась, что уже год живет в разводе (2)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс целый год...

Бэнкси откроет сувенирную лавку

Осенью на Западном берегу реки Иордан рядом с отелем...

СМИ: арестован сын Жан-Клода Ван Дамма

В США арестован младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма,...

TOP новостей

Дан зеленый свет – снова подорожает страхование автогражданской ответственности (27)

В это году страхование автогражданской...

Tomas Venclova

Томас Венцлова: я очень рано начал не любить советскую власть (256)

"В Литве ситуация лучше, чем в Польше, Венгрии, России,...

Соседи придумали, как снизить цены на овощи и фрукты, экономисты удивлены (18)

В Латвии местные овощи, фрукты и ягоды предлагают...

Вильнюс упрекнули за то, что не позвал РФ на конгресс Всемирной конференции по конституционной юстиции (29)

Вильнюс, который стал организатором конгресса...

Женщина из Казахстана: Литва – прекрасная страна, только власти очень не любят своих граждан (150)

"Мне здесь, в Литве, все нравится: и еда, и архитектура, и...