ФОТО: Собчак и Богомолова застали вдвоем в Праге

На снимках, попавших в Сеть, неприметно одетые Собчак и Богомолов везут тележку с багажом в пражском аэропорту. По информации издания Super.ru, российские знаменитости, которым в СМИ приписывают романтические отношения, также приобрели в магазине в аэропорту алкоголь.

По сведениям издания, предполагаемые любовники летели в Санкт-Петербург бизнес-классом, где телеведущую ждал модный показ ее подруги — дизайнера Ульяны Сергеенко.

Известно, что муж Ксении - актер Макисм Виторган сейчас находится в Москве, где занимается постановкой нового спектакля. Был ли артист осведомлен о путешествии супруги за границу в компании Богомолова, неизвестно.

Буквально на днях Виторган сорвался на подписчиков в Instagram, которые последнее время одолевают его советами, насмешками и упреками касаемо ситуации с супругой. Особенно артист, похоже, возмутился из-за обвинений в том, что он якобы "разыграл" публичный конфликт с Собчак ради пиара.