На снимках, попавших в Сеть, неприметно одетые Собчак и Богомолов везут тележку с багажом в пражском аэропорту. По информации издания Super.ru, российские знаменитости, которым в СМИ приписывают романтические отношения, также приобрели в магазине в аэропорту алкоголь.
По сведениям издания, предполагаемые любовники летели в Санкт-Петербург бизнес-классом, где телеведущую ждал модный показ ее подруги — дизайнера Ульяны Сергеенко.
Известно, что муж Ксении - актер Макисм Виторган сейчас находится в Москве, где занимается постановкой нового спектакля. Был ли артист осведомлен о путешествии супруги за границу в компании Богомолова, неизвестно.
Буквально на днях Виторган сорвался на подписчиков в Instagram, которые последнее время одолевают его советами, насмешками и упреками касаемо ситуации с супругой. Особенно артист, похоже, возмутился из-за обвинений в том, что он якобы "разыграл" публичный конфликт с Собчак ради пиара.
ФОТО: Собчак и Богомолова застали вдвоем в Праге
В сети появились новые доказательства предполагаемого...
Каким будет "Брат-3": убийство Пугачевой, Руки-Базуки, киллер-Джигурда и песни Бузовой
Шоумен Стас Барецкий рассказал о том, кто снимется в его...
ВИДЕО: В Сети появилась инсценировка драки Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Таблоиды уже с момента свадьбы принца Гарри и Меган...
ВИДЕО: И немного "садо-мазо". Исландия покажет на "Евровидении" номер в стиле индастриал-BDSM (3)
Как показывает практика, для победы на "Евровидение"...
TOP новостей
Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (12)
Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...
Приехавший на операцию пожилой человек сам не знал, что подписал: пришлось заплатить 50 евро (15)
Пожилой человек, приехавший на операцию в Каунасскую...
Какой будет цена на первые литовские огурцы (52)
Уже стало обычным явлением, когда вместе с весной на...
Избранный в Вильнюсский горсовет гомосексуал обещает перемены в столице (35)
Избранный в совет Самоуправления города Вильнюса...
На проспекте Саванорю в Вильнюсе грядут перемены (2)
Удобное сообщение с центром города и развитая...