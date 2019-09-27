ФОТО: Схуднула и стало не то. Поклонники не одобрили стройную Настю Каменских

Певица опубликовала в соцсетях снимок с отдыха. На фотографии Каменских стоит в черном бикини на балконе отеля на фоне моря.

Фотография вызвала множество восторженных и даже похотливых комментариев. Однако многие из подписчиков отметили, что она заметно похудела и попа уже "не как у Ким". Некоторые поклонники просят Настю вернуть свои формы, так как "схуднула и стало не то".