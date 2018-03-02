1 марта девочке исполнилось 6 месяцев. В честь "юбилея" Уильямс опубликовала в соцсетях несколько свежих фотографий девочки.
Алексис Олимпия появилась на свет в сентябре прошлого года. Ее отцом является сооснователь популярного интернет-ресурса Reddit Алексис Оганян, с которым Серена Уильямс сыграла свадьбу в ноябре.
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