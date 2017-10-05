Линс и Ник уже посетили Австрию, Бразилию, Хорватию, Грецию, Италию, Люксембург и Черногорию. В каждой стране они искали места, где можно раздеться. Нудисты рассказывают о своих похождениях в блоге и соцсетях.
"Наша главная цель — вывести натуризм из тени, сделать наготу менее сексуализированной и лучше принимаемой в обществе, — объясняют они. — Мы хотим показать людям, что это на самом деле забавно, и что в человеческом теле нет ничего стыдного".
Во время путешествия проблемы возникли только в Албании, где к публичной наготе относятся хуже, чем в других посещенных странах. Кроме того, нудистам запомнилось неприятное столкновение с местной жительницей в Греции.
Линс и Ник утверждают, что заинтересовались натуризмом случайно. Около восьми лет назад им подарили купон на посещение общественной сауны. Они обнаружили, что туда пускают только без одежды, но решили рискнуть.
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