Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов

На фото Семенович позирует в черном купальнике на одном из мальдивских пляжей, артистка запечатлена со спины. В комментариях к посту поклонники обратили внимание на роскошную пятую точку знаменитости.
Часть из них усомнилась в том, что на снимке именно Анна, но некоторые интернет-пользователи восхитились ее внешними данными. Отдельные подписчики даже признались, что Семенович похожа на Ким Кардашьян, но у россиянки «все натуральное». Несмотря на это, под публикацией есть и негативные комментарии: с точки зрения фолловеров, Анна якобы вся "переделанная" и вместо ягодиц у нее стоят импланты.
Анна Семенович славится своими пышными формами, поэтому, абсолютно не факт, что у звезды "вставные" ягодицы.
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