Американская супермодель Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме Zara, сообщает The Independent.
Emily Ratajkowski
© Vida Press

Ратаковски удивила своих подписчиков 23 февраля, опубликовав в социальной сети Instagram фотографию с подписью: "Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж". Мужем модели стал Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель. Скромная церемония бракосочетания состоялась в нью-йоркском Сити Холле.

Традиционному белому платью Ратаковски предпочла брючный костюм в винтажном стиле горчичного цвета, который купила за 168 долларов в популярном масс-маркет-магазине Zara.

Ранее в феврале модель и актриса Эмили Ратаковски стала лицом линии белья марки DKNY. Она снялась в рекламе коллекции весна-лето 2018. По сюжету ролика модель ест пиццу и делает селфи, заявляя, что ей комфортно в одном нижнем белье.

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A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 24, 2018 at 12:10pm PST

💍ny💍

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 23, 2018 at 1:32pm PST

Lenta.ru
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