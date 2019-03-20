ФОТО: Самый яркий певец советской эстрады Валерий Леонтьев отмечает 70-летие

Юбилей артист отметит по традиции на сцене. Накануне дня рождения, который Валерий Леонтьев отмечает 19 марта, у него прошли сразу два концерта, еще один - в праздничную дату.
Valerijus Leontjevas, 2016 m.
© Sputnik/Scanpix

"Я обожал бы юбилеи, если бы можно было лежать на пляже и принимать подарки. Увы, сам установил традицию — встречать даты на сцене. Ворчишь и бесишься, конечно, но потом купаешься в счастье финальных аплодисментов, когда видишь, что по-прежнему нужен", — цитирует одно из интервью певца издание StarHit.

А вот о личной жизни говорить он не любит. Известно, что он дважды женился на одной и той же женщине - Людмиле Исакович, с которой познакомился в 1972 году. Сейчас она постоянно живет в США. В одной из недавних публикаций бывший администратор Леонтьева Александр Богданович рассказал, что артист занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.

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Друзья и коллеги певца всегда отмечали его огромную трудоспособность. При этом Леонтьев всегда старательно работал не только над песнями и постановкой шоу, но и над своей внешностью. Как отмечает StarHit, к пластическим хирургам певец впервые обратился еще в 80-е. Он делал подтяжки лица, удалял жир с бедер, увеличивал губы - считал, что должен выглядеть безупречно.

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A post shared by Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) on Mar 18, 2019 at 1:58pm PDT

SHOWTIME!
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