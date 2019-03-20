"Я обожал бы юбилеи, если бы можно было лежать на пляже и принимать подарки. Увы, сам установил традицию — встречать даты на сцене. Ворчишь и бесишься, конечно, но потом купаешься в счастье финальных аплодисментов, когда видишь, что по-прежнему нужен", — цитирует одно из интервью певца издание StarHit.
А вот о личной жизни говорить он не любит. Известно, что он дважды женился на одной и той же женщине - Людмиле Исакович, с которой познакомился в 1972 году. Сейчас она постоянно живет в США. В одной из недавних публикаций бывший администратор Леонтьева Александр Богданович рассказал, что артист занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
Друзья и коллеги певца всегда отмечали его огромную трудоспособность. При этом Леонтьев всегда старательно работал не только над песнями и постановкой шоу, но и над своей внешностью. Как отмечает StarHit, к пластическим хирургам певец впервые обратился еще в 80-е. Он делал подтяжки лица, удалял жир с бедер, увеличивал губы - считал, что должен выглядеть безупречно.
ФОТО: Самый яркий певец советской эстрады Валерий Леонтьев отмечает 70-летие
Юбилей артист отметит по традиции на сцене. Накануне...
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