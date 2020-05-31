ФОТО | Самый откровенный шпагат Волочковой

На фото Анастасия подняла ногу высоко вверх, демонстрируя на камеру не только свою идеальную балетную форму, но и фигуру, которой явно тесно в облегающем боди. Смелый ракурс заставил поклонников артистки порадоваться и включить фантазию.

“Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты”, — подписала фотографию Анастасия. Затем, правда, принялась рассуждать о грязи и дерьме, что сильно стало контрастировать с изяществом.