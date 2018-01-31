Как пишут российские таблоиды, американец Джереми Микс, которого называют самым красивым преступником в мире, приехал в Москву, чтобы сняться в клипе Ольги Бузовой на песню "WiFi".
© Instagram

Об этом в соцсетях написала и сама Бузова, опубликовав снимок со съемок видеоролика. А Микс показал фотографию, сделанную на Красной площади. Когда клип будет доступен для просмотра, пока неизвестно.

Сегодня очень важный день🙏🏻 Мы снимаем новый клип, на уже полюбившуюся вам песню, #WiFi 🙌🏽🔝 Делаем это по традиции с любимой командой Алексея Голубева ❤ @alexey_k_golubev 💣 Я уже в кадре с самого утра, готовим много всего интересного! Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах, и ради этих съёмок в клипе #WiFi ко мне прилетел самый знаменитый красавчик и главный бэдбой мира @jmeeksofficial 😍🤩🤗 waiting for you 💣💣💣#ойчтобудетчтобудет #такклево#ясоздаютренды#эрабузовой#ракетазапущена 🚀 #magfilmmoscow#бузова #magfilm #magfilmshow #мыделаемчудо #magfilmfamily #АлексейГолубев

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 31, 2018 at 2:46am PST

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Француз перестарался с ботоксом в попытке стать Мэрилин Монро (2)

Житель французского города Тулон Сириль Ру потратил...

ФОТО: Самый красивый преступник приехал в Москву к Ольге Бузовой (2)

Как пишут российские таблоиды, американец Джереми Микс,...

Сериал "Форс-мажоры" продлили на восьмой сезон без Меган Маркл (1)

Сериал "Форс-мажоры" продлили на восьмой сезон без...

Суд подтвердил развод Армена Джигарханяна (3)

Суд оставил в силе решение о разводе 82-летнего...

ВИДЕО: Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей

Находящаяся на пятом месяце беременности герцогиня...

TOP новостей

"Всему свое время": в Вильнюсе задержаны Solomon и еще 12 подозреваемых в порче имущества граффитистов (44)

31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа...

Galima nacionalinio stadiono vizualizacija, Axis Industries nuotr. Damonas Lavelle

Презентация: каким будет Национальный стадион в Вильнюсе (35)

В Вильнюсской мэрии был представлен проект...

Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (22)

В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...

Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (16)

Преподаватель Вильнюсской художественной академии...

Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (368)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...