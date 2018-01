Сегодня очень важный день🙏🏻 Мы снимаем новый клип, на уже полюбившуюся вам песню, #WiFi 🙌🏽🔝 Делаем это по традиции с любимой командой Алексея Голубева ❤ @alexey_k_golubev 💣 Я уже в кадре с самого утра, готовим много всего интересного! Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах, и ради этих съёмок в клипе #WiFi ко мне прилетел самый знаменитый красавчик и главный бэдбой мира @jmeeksofficial 😍🤩🤗 waiting for you 💣💣💣#ойчтобудетчтобудет #такклево#ясоздаютренды#эрабузовой#ракетазапущена 🚀 #magfilmmoscow#бузова #magfilm #magfilmshow #мыделаемчудо #magfilmfamily #АлексейГолубев

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 31, 2018 at 2:46am PST