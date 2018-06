ФОТО: Самые сексапильные и горячие "чики" на ЧМ по футболу в России

Dos paises, dos mujeres… un mismo sentimiento por el futbol, la amistad y el respeto por sobre todo. ………………………………………………………………………………… Two countries, two women … the same feeling for football, friendship and respect above all. #laschicasdelmundial #lomaslindo #mujereslindas #lahinchada #mexicanas #rusas #fifa #worldcup #russia2018 #fifaworldcup #sexygirls #seleccionmexicana #seleccionrusa

A post shared by Las Chicas Del Mundial (@laschicasdelmundial) on Jun 12, 2018 at 9:16am PDT