Аргентинка Соло Перез, которая носит негласное звание самой сексуальной ведущей прогноза погоды в родной стране, застраховала ягодицы на 2 миллиона песо, пишет The Mirror.
© Instagram

24-летняя латиноамериканская звезда рассказывает о погоде на местном телеканале TyC Sports. По словам журналистов, выпуски прогнозов с Перез настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.

В социальных сетях у девушки миллионы подписчиков, которые ежедневно оставляют сотни тысяч лайков и комментариев под каждым постом. Центральное место большинства фотографий Перез занимают ее знаменитые ягодицы: именно поэтому она решила застраховать их.

Телеведущая недавно рассказала, что приобрела пышные формы с помощью физических упражнений: благодаря интенсивным тренировкам аргентинская звезда набрала более 10 килограммов. "Мне нравится культура фитнеса и атмосфера тренажерного зала", — поделилась Перез.


Lenta.ru
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