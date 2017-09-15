ФОТО: Рудковская и Плющенко обвенчались

Как сообщают российские таблоиды, церемония прошла 15 сентября. Андрей Малахов предлагал Рудковской сделать прямую трансляцию венчания, но отказалась, сославшись на то, что это очень личное событие и присутствовать на нем будет узкий круг самых близких людей.
Тем не менее, в знаменательный день Яна опубликовала в соцсетях снимок их общего с Плющенко сына Саши в строгом костюме, а незадолго до венчания показала платье, в котором будет венчаться.
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