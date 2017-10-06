ФОТО: Редкие кадры обнаженной Мэрилин Монро, которые уйдут с молотка

Особое внимание привлекли кадры фотосессии у бассейна, на которых икона кинематографа и секс-символ XX века предстала без одежды. По предварительным прогнозам, вырученная за лоты сумма может превысить 35 тысяч долларов.
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