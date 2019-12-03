"Самый родной человечек", - говорится в подписи к посту.
View this post on Instagram
Самый родной человечек ❤️😍 #елизаветагалкина #лизагалкина #аллапугачева #мама #мамаидочь
Несмотря на столь юный возраст у дочери звездной пары уже более 500 тысяч подписчиков, и цифра продолжает увеличиваться. В комментарии к публикации фолловеры засыпали девочку и ее маму самыми лестными комплиментами.
Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.
ФОТО, ВИДЕО: Филипп Киркоров с шиком отметил день рождения дочери
В минувшие выходные дочери певца Филиппа Киркорова...
Фото Пугачевой с дочкой Лизой растрогало фанатов
В Instagram-аккаунте дочери певицы Аллы Пугачевой и...
ВИДЕО: Блогер снял лучшую пародию на Собчак, из-за которой людям почему-то стыдно
Несколько дней назад российский видеоблогер-пародист...
Друзья семьи рассказали, что к Заворотнюк в больницу приносят дочь
Друзья семьи Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк...
Голое фото ведущей "Давай поженимся" обескуражило фанатов (11)
57-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова...
TOP новостей
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой (44)
Президент Литвы Гитанас Науседа , заявил, что...
Зарплаты растут почти по всей Литве: средние доходы "на руки" - 834 евро (32)
Средняя зарплата "на бумаге" в Литве (без учета данных...
Эксперт: торговцы начнут повышать цены в Литве уже на Рождество
Журналист портала взял интервью у эксперта Литовской...
Сюрприз: "миллиард для миллиона" стал повышенными налогами для 213 000 жителей (55)
В соответствии с принятой в прошлом году налоговой...
Бурнис рассказал о последних днях жизни и неожиданной смерти Цололо (8)
2 декабря портал DELFI узнал о скоропостижной смерти...