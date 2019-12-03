Фото Пугачевой с дочкой Лизой растрогало фанатов

"Самый родной человечек", - говорится в подписи к посту.



Несмотря на столь юный возраст у дочери звездной пары уже более 500 тысяч подписчиков, и цифра продолжает увеличиваться. В комментарии к публикации фолловеры засыпали девочку и ее маму самыми лестными комплиментами.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.