Фото Пугачевой с дочкой Лизой растрогало фанатов

В Instagram-аккаунте дочери певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина появилось новое фото. На снимке Примадонна с маленькой дочкой Лизой заразительно обнимаются и всем своим видом излучают счастье.
© Foto: instagram.com/maxgalkinru

"Самый родной человечек", - говорится в подписи к посту.


Несмотря на столь юный возраст у дочери звездной пары уже более 500 тысяч подписчиков, и цифра продолжает увеличиваться. В комментарии к публикации фолловеры засыпали девочку и ее маму самыми лестными комплиментами.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.

MK.ru
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