В Instagram артистки появился снимок, опубликованный, по словам Аллы Борисовны, "по многочисленным просьбам". При этом она попросила не забывать, что уже давно, как говорится, не девочка. "Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас, - написала под фотографией певица. - Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет".

Впрочем, без прикрас она показывает себя подписчикам в соцсетях уже не впервые.