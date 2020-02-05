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У артиста новая связь с предпринимательницей Татьяной. Судя по всему, Прохор Шаляпин уже успел познакомить 40-летнюю избранницу с мамой. Женщина показала в социальных сетях совместное фото сына с эффектной блондинкой, — пишет StarHit.
ФОТО | Прохор Шаляпин встречается с новой девушкой — 40-летней миллионершей
© Itar-Tass / Scanpix

Недавно Шаляпин отдыхал в США. Эту роскошную поездку, по слухам, спонсировала Татьяна, ведь стоимость путевки на одного пассажира шикарного лайнера равна примерно 7 тысяч долларов.

Женщина может себе позволить такие траты. Она давно живет за границей, поговаривают, что ее состояние оценивается в 35 миллионов долларов. На счету миллионерши два дома в Канаде, раритетные автомобили, в числе которых и экземпляр за 300 тысяч долларов.

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Прохора заметили с Татьяной в лобби отеля, а буквально на следующий день снимки голубков оказались у журналистов. Поклонники уверены: именно возлюбленная сейчас содержит российского артиста, ведь в последнее время он почти не работает, а лишь отдыхает. В путешествии влюбленные останавливаются в фешенебельных отелях. Например, проживание в номере Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз обходится паре почти в 800 долларов за ночь.

Сейчас выпускник “Фабрики звезд” находится на Маврикии. Фотографии с дамой сердца Прохор в социальной сети не показывает. Зато это сделала его мама Елена Колесникова. Судя по счастливой улыбке, Шаляпину хорошо рядом с Татьяной.

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