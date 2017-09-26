ФОТО: Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет

25 сентября влюбленные вместе пришли на теннисный матч в рамках спортивных игр для бывших военных Invictus Games. На трибунах пара вела себя так же, как и все влюбленные - они мило перешептывались, обнимались и улыбались друг другу.
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