ФОТО: Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет

Случилось то, чего ждали с прошлой осени, когда стало известно о романе принца Гарри и актрисы Меган Маркл, - пара впервые вышла в свет вместе.
Meghan Markle ir princas Harry
© Scanpix

25 сентября влюбленные вместе пришли на теннисный матч в рамках спортивных игр для бывших военных Invictus Games. На трибунах пара вела себя так же, как и все влюбленные - они мило перешептывались, обнимались и улыбались друг другу.

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