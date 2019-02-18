В серии из пяти снимков 26-летняя певица позирует в белом бикини в Мексике, отмечая помолвку одной из своих подруг. "Моя лучшая подруга выходит замуж, и мы ее поздравляем! Будущая миссис Лопез", — подписала пост Гомес.

Подписчики обратили внимание, что фигура актрисы стала заметно крупнее, и высказали свое недовольство в комментариях:

"Какая же ты толстая! Это ненормально, Селена! Я вижу целлюлит на твоих ногах! Отвратительно. У тебя так много денег, а ты не можешь за собой следить? Тебе должно быть стыдно".

"А почему все игнорируют тот факт, что как только Селена "обретает счастье", она сразу набирает вес. Вам это не кажется пищевым расстройством?".

"Я тебя очень люблю, Селена, но пора уже взяться за свою фигуру".

"Селена, что произошло с твоим телом?".

"Она беременна?".

Тем не менее пляжная фотосессия Гомес собрала около 13,5 миллиона лайков.

В июне 2018 года дизайнер Стефано Габбана публично оскорбил Селену Гомес в Instagram. Когда в соцсети появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях, Габбана в комментариях обозвал певицу уродиной.