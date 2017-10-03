Российская певица Полина Гагарина опубликовала в соцсетях несколько пикантных кадров, сделанных в рамках фотосессии для ее нового сингла "Обезоружена".
© RIA/Scanpix

На снимках, сделанных фотографом и мужем Полины Дмитрием Исхаковым, певица предстала обнаженной.

Премьера нового сингла – на следующей неделе! #ОБЕЗОРУЖЕНА 💥 И это еще не обложка! Вас ждет невероятная серия фото от @isxakov ❤ #полинагагарина

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Sep 28, 2017 at 9:21am PDT

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