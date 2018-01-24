ФОТО: Полина Гагарина напугала поклонников худобой

Российская певица Полина Гагарина опубликовала пляжное фото, расстроившее ее поклонников.
© Instagram

Полина, которая сбежала из холодной Москвы отдыхать на Мальдивские острова, показала себя в купальнике. Подписчики певицы в Instagram с тревогой отметили, что ей пора остановиться в попытках похудеть, иначе от Гагариной скоро не останется совсем ничего. "Ужас, груди вообще нет", - пишут они. Впрочем, на эту часть тела многие, возможно, и не обратили бы внимания, если бы Полина сама не поставила тэги #нуИгдеГрудь #грудьПошлапогулять #обещалавернуться. Самоиронии ей не занимать.

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jan 17, 2018 at 11:32pm PST

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