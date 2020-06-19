ФОТО: "Пока, сиси". Крисси Тейген устроила похороны своим грудным имплантам

О намерении удалить импланты Крисси рассказала несколько недель назад, пояснив, что увеличила грудь для работы - чтобы участвовать в рекламе купальников. Спустя 14 лет она все чаще испытывала дискомфорт, к тому же за это время у нее появились двое детей, что не могло не сказаться в том числе и на груди модели.

"Они служили мне в течение многих лет, но я больше не хочу с ними жить, - пояснила свое решение модель в Instagram. - Я хочу иметь возможность застегивать молнию на платье своего размера и лежать на животе, не испытывая дискомфорт. Ничего страшного! Не беспокойтесь обо мне. У меня по-прежнему будет грудь - чистый жир, чем она в первую очередь и является".

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По словам Тейген, операция прошла прекрасно. А в палате ее ждала забавная забавная записка от дочери: "Желаю веселого расставания со своими сисями. С любовью Луна. Пока, сиси". "Лучшее из моего пребывания здесь - это проснуться и получить такую записку", - написала модель, опубликовав снимок записки.

Но это еще не все. После выписки, приехав домой, модель обнаружила там подарок от друзей - торт в виде надгробия с надписью "Покойтесь с миром. 2006 - 2020".















