Осторожно, горячо!
© RIA/Scanpix

Настя Каменских вновь взволновала своих фанатов. Украинская певица поделилась на своей странице в Instagram эротическим снимком, на котором она запечатлена сидящей на кровати абсолютно обнаженной.

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Caught me @realpotap this morning🥰 поймал меня с утра мой мальчик📸
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Июн 2019 в 10:17 PDT

При этом в комментариях нашлись и те, кто пришел в полный восторг от этого фото, и те, кто посчитал его явным перебором.

SHOWTIME!
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