Настя Каменских вновь взволновала своих фанатов. Украинская певица поделилась на своей странице в Instagram эротическим снимком, на котором она запечатлена сидящей на кровати абсолютно обнаженной.

При этом в комментариях нашлись и те, кто пришел в полный восторг от этого фото, и те, кто посчитал его явным перебором.