ФОТО: Похудевшая Нюша показала фигуру в мини-шортах

Фанаты восхитились снимком.
Певица Нюша порадовала фанатов новым летним снимком. 29-летняя артистка, которая сейчас отдыхает в Сочи, показала, как выглядит в коротких шортах и бикини-топе.
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"Фигура огонь!", "Отлично выглядишь", "Какая красивая", — оценили фанаты снимок певицы, отметив, что она в последнее время заметно похудела.
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