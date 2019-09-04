ФОТО: Похудевшая Нюша показала фигуру в мини-шортах

Фанаты восхитились снимком.
© RIA/Scanpix

Певица Нюша порадовала фанатов новым летним снимком. 29-летняя артистка, которая сейчас отдыхает в Сочи, показала, как выглядит в коротких шортах и бикини-топе.

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Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе...🔥
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 3 Сен 2019 в 2:05 PDT

"Фигура огонь!", "Отлично выглядишь", "Какая красивая", — оценили фанаты снимок певицы, отметив, что она в последнее время заметно похудела.

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