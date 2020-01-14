ФОТО | "Поехали!" Полина Гагарина на Мальдивах показала фигуру в бикини

Все новогодние “каникулы” Полина Гагарина интенсивно работала: концерты, корпоративы… И лишь теперь смогла отправиться в долгожданный отпуск. Полина с семьей улетела на Мальдивы. На тропических островах артистка устроила фотосессию в бикини, снимками из которой она поделилась в Инстаграме — и КП тут как тут!
© Sputnik / Scanpix

“Хотела написать длинный пост о том, как сильно в этот раз трясло в самолетах, как в этот раз дорога показалась бесконечной, но добравшись, всё тут же забывается… это стоит того! Солнце, океан, как я скучала”, — написала певица.

Полина в купальнике выглядит просто идеально: стройная, подтянутая фигура, длинные ноги и ни грамма лишнего веса. Более того, не так давно артистка пожаловалась в Инстаграме, что из-за слишком плотного гастрольного графика она похудела до рекордно низкой отметки.

“Праздники, тазики с оливье прошли мимо меня в этом году. Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать, а тут отпус. — Всё наоборот у меня. Но отдых необходим, так все говорят”, — кокетничает певица.

На Мальдивы певица отправилась вместе с мужем, фотографом Дмитрием Исхковым и детьми, дочкой Мией и сыном Андреем. В Инстаграме Полина показала, как ее дочка развлекается на пляже — девочка увлеченно ковыряется в песке, а артистка ей в этом помогает. Появился на страничке звезды и видеоролик, в котором она предстает без макияжа: Полина снялась за столиком пляжного ресторана. На лице — ни грамма косметики, но при этом Гагарина выглядит посвежевшей и отдохнувшей: даже несколько дней отпуска пошли ей на пользу.

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На острове просто фантастический детский клуб, в котором работает замечательная Ольга! Мы это практикуем первый раз и хочу сказать, что это кайф! Мы с мамой рубимся в теннис, можем спокойно пообедать и поболтать вдоволь! Так что утро и вечер полностью в распоряжении Миюши , а вот днём время для мам☀️🏝 А вы во что обычно играете на пляже ? Купальник @emilie_musee☀️ #полинагагарина #гагаринапоехали

A post shared by Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987) on Jan 13, 2020 at 6:02am PST

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ФОТО | "Поехали!" Полина Гагарина на Мальдивах показала фигуру в бикини

Все новогодние “каникулы” Полина Гагарина интенсивно...

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