“Хотела написать длинный пост о том, как сильно в этот раз трясло в самолетах, как в этот раз дорога показалась бесконечной, но добравшись, всё тут же забывается… это стоит того! Солнце, океан, как я скучала”, — написала певица.
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Ну, понеслась☀️☀️☀️☀️☀️ #полинагагарина #гагаринапоехали #моимальдивы
Полина в купальнике выглядит просто идеально: стройная, подтянутая фигура, длинные ноги и ни грамма лишнего веса. Более того, не так давно артистка пожаловалась в Инстаграме, что из-за слишком плотного гастрольного графика она похудела до рекордно низкой отметки.
“Праздники, тазики с оливье прошли мимо меня в этом году. Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать, а тут отпус. — Всё наоборот у меня. Но отдых необходим, так все говорят”, — кокетничает певица.
На Мальдивы певица отправилась вместе с мужем, фотографом Дмитрием Исхковым и детьми, дочкой Мией и сыном Андреем. В Инстаграме Полина показала, как ее дочка развлекается на пляже — девочка увлеченно ковыряется в песке, а артистка ей в этом помогает. Появился на страничке звезды и видеоролик, в котором она предстает без макияжа: Полина снялась за столиком пляжного ресторана. На лице — ни грамма косметики, но при этом Гагарина выглядит посвежевшей и отдохнувшей: даже несколько дней отпуска пошли ей на пользу.
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На острове просто фантастический детский клуб, в котором работает замечательная Ольга! Мы это практикуем первый раз и хочу сказать, что это кайф! Мы с мамой рубимся в теннис, можем спокойно пообедать и поболтать вдоволь! Так что утро и вечер полностью в распоряжении Миюши , а вот днём время для мам☀️🏝 А вы во что обычно играете на пляже ? Купальник @emilie_musee☀️ #полинагагарина #гагаринапоехали
ФОТО | "Поехали!" Полина Гагарина на Мальдивах показала фигуру в бикини
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