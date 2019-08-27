ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам

А то, что звезды тоже могут быть слегка лохматыми и выглядеть заспанными. Самые смелые из них даже публикуют свои утренние селфи в соцсетях. Разумеется, самые удачные.
Гвинет Пэлтроу
Роузи Хантингтон-Уайтли
Синди Кроуфорд
Кайя Гербер
Тайра Бэнкс
Белла Хадид
Леди Гага
Кейт Бекинсейл
Ева Лонгория
Ирина Шейк
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