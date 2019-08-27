ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам

На красных дорожках они блистают безупречными образами и идеальным макияжем. И все уже давно знают, что за этими глянцевыми картинками стоит многочасовая работа многих людей - от косметологов до стилистов. А что мы увидим, если заглянем в спальни знаменитостей с самого утра?
Žymios moterys be makiažo
© Instagram

А то, что звезды тоже могут быть слегка лохматыми и выглядеть заспанными. Самые смелые из них даже публикуют свои утренние селфи в соцсетях. Разумеется, самые удачные.

Гвинет Пэлтроу

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 1 Июл 2019 в 3:38 PDT
Статьи по теме:
ФОТО: В Сети появился снимок Ким Кардашьян без макияжа и фотошопа
Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть  (8)


Роузи Хантингтон-Уайтли

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 4 Июл 2018 в 1:09 PDT


Синди Кроуфорд

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 19 Май 2019 в 11:35 PDT


Кайя Гербер

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kaia (@kaiagerber) 8 Мар 2019 в 7:54 PST


Тайра Бэнкс

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 17 Июн 2015 в 7:28 PDT


Белла Хадид

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@bellahadid) 27 Апр 2018 в 7:24 PDT


Леди Гага

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 18 Окт 2016 в 9:45 PDT


Кейт Бекинсейл

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 4 Апр 2019 в 9:16 PDT


Ева Лонгория

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 12 Окт 2018 в 12:51 PDT


Ирина Шейк

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 31 Мар 2016 в 7:13 PDT
SHOWTIME!
Статьи по теме:

И морщинки не страшны: Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Американская кинозвезда Шэрон Стоун , которой в начале...

Знаменитости

Лайма Вайкуле ответила на обвинения Игоря Крутого (1)

Лайма Вайкуле очень удивилась тому, что Игорь Крутой...

Божена Рынска объявила о скором рождении дочери от покойного Малашенко

Скандально известная журналистка и светская львица,...

ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам

На красных дорожках они блистают безупречными образами...

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Киномагнат Харви Вайнштейн в понедельник не признал...

ВИДЕО: Пугачева объявила своей преемницей Лободу

Алла Пугачева намекнула, что певица Светлана Лобода...

TOP новостей

Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (111)

Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...

В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (32)

Со следующего года жители многоквартирных домов,...

Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках

Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...

В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (8)

Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...

Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер

В базе данных Центра регистра зарегистрировано...