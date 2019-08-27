ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам

Скопировать ссылку ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам

На красных дорожках они блистают безупречными образами и идеальным макияжем. И все уже давно знают, что за этими глянцевыми картинками стоит многочасовая работа многих людей - от косметологов до стилистов. А что мы увидим, если заглянем в спальни знаменитостей с самого утра?