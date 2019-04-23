ФОТО: Певица МакSим экстренно госпитализирована после ДТП

Представительница певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
© Instagram.com nuotr.

Соколова опубликовала в Instagram снимки, на которых покрытая синяками певица лежит на больничной кровати. В аварию певица попала по дороге в аэропорт, торопясь в Москву на съемки клипа.

"Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации", — сообщила менеджер.

По словам Соколовой, сейчас все самое страшное позади, и ситуацию врачи держат под контролем.

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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.
A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) on Apr 22, 2019 at 10:35pm PDT
Газета.ру
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