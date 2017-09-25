ФОТО: Памела Андерсон в облегающем черном трико восхитила публику

На днях актриса стала гостьей британского телешоу Good Morning Britain, куда пришла в облегающем черном трико, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Как пишет таблоид The Sun, появление звезды "Спасателей Малибу" в эфире вызвало настоящую бурю в соцсетях, где люди с восторгом отзывались о том, как великолепно выглядит Памела, несмотря на свой возраст.