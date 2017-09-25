ФОТО: Памела Андерсон в облегающем черном трико восхитила публику

Актриса и модель Памела Андерсон, которая отметила в этом году 50-летний юбилей, продолжает подтверждать статус секс-символа.
Pamela Anderson
© Vida Press

На днях актриса стала гостьей британского телешоу Good Morning Britain, куда пришла в облегающем черном трико, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Как пишет таблоид The Sun, появление звезды "Спасателей Малибу" в эфире вызвало настоящую бурю в соцсетях, где люди с восторгом отзывались о том, как великолепно выглядит Памела, несмотря на свой возраст.

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