Модель, актриса и активистка движения защиты животных Памела Андерсон - безусловно, одна из самых знаменитых моделей журнала Playboy. Ее снимки украшали обложку издания 14 раз. Недавно Пэм призналась, что пикантные фотосессии для журнала спасли ее жизнь.
© Vida Press

В недавнем интервью Us Weekly актриса рассказала, что в детстве пережила травмирующий опыт сексуальных домогательств со стороны няни. По словам Андерсон, ее первый сексуальный опыт с мужчиной тоже нельзя назвать обоюдным решением.

Снявшись для журнала, она словно освободилась. Как признается Памела, она была крайне стеснительной девочкой, будто запертой в собственной теле. Съемки для Playboy воплотили ее мечту и позволили ощутить свободу. В интервью она также призвала всех быть смелыми и не бояться выйти из зоны комфорта.

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