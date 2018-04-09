В недавнем интервью Us Weekly актриса рассказала, что в детстве пережила травмирующий опыт сексуальных домогательств со стороны няни. По словам Андерсон, ее первый сексуальный опыт с мужчиной тоже нельзя назвать обоюдным решением.

Снявшись для журнала, она словно освободилась. Как признается Памела, она была крайне стеснительной девочкой, будто запертой в собственной теле. Съемки для Playboy воплотили ее мечту и позволили ощутить свободу. В интервью она также призвала всех быть смелыми и не бояться выйти из зоны комфорта.