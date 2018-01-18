ФОТО: Памела Андерсон показала, что и в 50 она "горячая штучка"

Модель и актриса Памела Андерсон, которая в прошлом году отметила 50-летний юбилей, снова продемонстрировала, что все еще может претендовать на титул секс-символа.
Pamela Anderson
© Vida Press

Недавно Памела побывала в Гамбурге на шоу знаменитого иллюзиониста, "летучего голландца" Ханса Клока в качестве его ассистентки. На сцену актриса вышла в открытом обтягивающем трико, продемострировав подтянутое тело.

По мнению некоторых зрителей, Андерсон была так хороша, что "украла" шоу у Клока.

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