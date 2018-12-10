Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав совместный снимок с юмористом Евгением Петросяном. Судя по подписи к фотографии, зрителе увидят в новогоднюю ночь совместный номер Бузовой и Петросяна. В комментариях к публикации часть подписчиков поздравили телеведущую, для которой это будет дебют в "Голубом огоньке". Другие комментаторы, в свою очередь, возмущены - по их мнению, уровень новогодней программы, которую и без того часто ругают в последние годы, упадет еще ниже.
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Вчера впервые принимала участие в культовом для российского телевидения мероприятии 🤩🤗 Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в ”Голубом огоньке” в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1 🥰 Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию 🤫🤗 Такого от нас не ожидает никто 😜🥳 Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь 🙅🏼♂🙅🏻♀🙅🏼♂ @petrosyanevgeny спасибо Вам за Вас 🙌🏻#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#принимайменя
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