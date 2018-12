View this post on Instagram

Вчера впервые принимала участие в культовом для российского телевидения мероприятии 🤩🤗 Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в ”Голубом огоньке” в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1 🥰 Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию 🤫🤗 Такого от нас не ожидает никто 😜🥳 Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь 🙅🏼‍♂🙅🏻‍♀🙅🏼‍♂ @petrosyanevgeny спасибо Вам за Вас 🙌🏻#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#принимайменя

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Dec 10, 2018 at 12:34am PST