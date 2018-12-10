Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав совместный снимок с юмористом Евгением Петросяном. Судя по подписи к фотографии, зрителе увидят в новогоднюю ночь совместный номер Бузовой и Петросяна. В комментариях к публикации часть подписчиков поздравили телеведущую, для которой это будет дебют в "Голубом огоньке". Другие комментаторы, в свою очередь, возмущены - по их мнению, уровень новогодней программы, которую и без того часто ругают в последние годы, упадет еще ниже.