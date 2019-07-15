На 33-летней Бузовой были надеты бело-серебристый топ, мини-шорты, корсет с подвязками и чулки-штанины. Несколько снимков своей мини-прогулки Ольга опубликовала в Instagram.
Однако далеко не все подписчики одобрили наряд певицы. Многие заявили, что такой костюм хорош для женщин с низкой социальной ответственностью и слишком вульгарен для того, чтобы ходить в нем по улицам.
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