На 33-летней Бузовой были надеты бело-серебристый топ, мини-шорты, корсет с подвязками и чулки-штанины. Несколько снимков своей мини-прогулки Ольга опубликовала в Instagram.

Однако далеко не все подписчики одобрили наряд певицы. Многие заявили, что такой костюм хорош для женщин с низкой социальной ответственностью и слишком вульгарен для того, чтобы ходить в нем по улицам.