ФОТО: Ольга Бузова повеселилась на свадьбе в Италии с экс-бойфрендом

К таким мыслям подтолкнули и теплые слова Оли о Майорове. “Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения. Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший. Тима”, — написала она в Instagram.

Для мероприятия Ольга выбрала коралловое платье в горошек длины макси. Образ телеведущей дополнили изысканные украшения и высокая прическа. Спутник Бузовой отдал предпочтение черному классическому костюму с бабочкой.

Звезда продолжает публиковать в личном блоге фото с праздника, организованного под открытым небом на фоне живописной природы, и посвящает молодоженам теплые слова.

“Мы присутствуем сегодня на самом важном моменте в жизни двух любящих сердец, — отметила Оля. — Наши дорогие друзья Ангелина и Максим, не передать словами, как мы за вас рады! Цените друг друга, берегите вашу безграничную любовь. Вы невероятно удивительная и гармоничная пара. Сегодня ваши судьбы соединились и это невероятное счастье. Будьте едины во взглядах и оставайтесь надежным тылом друг друга в любых ситуациях! Спасибо, за потрясающий праздник, который вы устроили, все идеально”.

К слову, Ольга Бузова все чаще появляется в обществе Майорова. Так, месяц назад она посетила с ним одно из мероприятий в родном Санкт-Петербурге. Напомним, пара встречалась 15 лет назад. Тогда вряд ли кто мог подумать, что Ольге удастся добиться того, что она имеет сейчас. Что касается Тимофея, то он занимается бизнесом. Молодым людям часто приписывают романтические отношения, но, по словам Бузовой, их связывает лишь дружба.