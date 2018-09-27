Самая полная в мире плюс-сайз модель Тесс Холлидей опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, где она запечатлена обнаженной.
© Instagram

На снимке 33-летняя модель лежит на боку в пшеничном поле с лимонным платком в руке и демонстрирует поклонникам свое тело и татуировки.

"Этот месяц стал серьезным испытанием для моей психики. Но я все еще с вами, по-прежнему сильная, по-прежнему благодарная, по-прежнему счастливая и по-прежнему девушка с обложки… Но я ужасно вымоталась, — призналась Холлидей в описании к посту. — Я знаю, что это фото разлетится по интернету и люди осудят меня, будут высмеивать и критиковать за то, что я негативно влияю на молодые умы. И я к этому готова. Мое тело всегда было полем боя, а сейчас на нем воцарился мир".

"Ты — абсолютный позор человечества. Ты активно рекламируешь ожирение и ведешь себя так, будто весить 200 килограммов — нормально. Ты отвратительна", — возмущались подписчики.

"Пожалуйста, удали это, никто не хочет видеть такое. У меня пропал аппетит", — оскорбляли другие.

"Мир сошел с ума, если считает, что это позитивное фото. Ничем не отличается от анорексичек", — соглашались третьи.

Однако нашлись те, кто встал на защиту модели. "Ты вдохновляешь людей! Я твоя ровесница и я никогда не видела, чтобы такие девушки попадали на обложки журналов или на телевидение. Продолжай в том же духе. Хотела бы я быть такой же уверенной в себе, как ты", — восхищались они.

Ранее в сентябре британский журналист Пирс Морган написал Тесс Холлидей письмо с призывом похудеть. Он призвал модель перестать лгать себе, потому что ни один полный человек не может быть по-настоящему счастливым, и добавил, что продюсеры зарабатывают большие деньги, эксплуатируя ее внешность.

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A post shared by T E S S (@tessholliday) on Sep 25, 2018 at 1:37pm PDT

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Lenta.ru
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