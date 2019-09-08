ФОТО: обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки

Самая известная российская балерина не перестает шокировать публику своими пикантными фото. Теперь же Анастасия Волочкова показалась голой в бане.
© Instagram

О любви танцовщицы к приятному отдыху в теплой баньке известно довольно давно. Россиянка частенько признается в любви к русской парилке на своей странице в социальной сети Instagram. Текст признания Анастасия, как правило, дополняет парочкой пикантных снимков, передает Dni.ru.

Этот раз не стал исключением. Недавно Волочкова выложила несколько фотографий, где сперва позирует на фоне кафельного интерьера парилки, а после уже в привычном многим – деревянном.

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Освещенная лишь светом двух свечей, балерина пишет в тексте своей публикации: " Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно. (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".


Второе фото также не осталось без внимания. В нем Волочкова позирует уже в традиционной русской парилке. Примечательной особенностью помещения являются вырезанные из дерева балерины, украшающие локацию.

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