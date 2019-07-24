ФОТО: Обнаженная Надежда Бабкина в ванне "взорвала" сеть

Надежда Бабкина приехала на Алтай для участия в музыкальном фестивале и, решив отдохнуть от дальней дороги, запрыгнула в ванну.
© RIA / Scanpix

"Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!" – написала 69-летняя Бабкина у себя в Instagram.

Певица продемонстрировала лишь обнаженные плечи и ладони, однако многие пользователи соцсетей осудили ее в комментариях, посчитав, что в таком возрасте неприлично выставлять напоказ столь откровенные фотографии.

Впрочем, другие пользователи оценили задорное фото и поддержали артистку, пожелав ей крепкого здоровья и бодрости духа.

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Бабкина приехала на Алтай, чтобы принять участие в фестивале, посвященном 90-летнему юбилею со дня рождения знаменитого русского писателя, сценариста, актера и кинорежиссера Василия Шукшина.

Ранее артистка выложила снимки, сделанные на Кипре. Бабкина проводила отпуск в компании 39-летнего певца Евгения Гора. Они вместе больше 15 лет, но оформлять отношения не торопятся, отмечает портал "Дни.Ру".

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