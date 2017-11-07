Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес говядины, надетой на участниц, составил 50 килограммов.
Фотографии размещены на пригласительных билетах на конкурс. Организаторы утверждают, что говяжьи бикини иллюстрируют утверждение "Женщины — не просто кусок мяса".
Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в седьмой раз. В 2016 году победительницей конкурса стала чернокожая модель Эрика Канела. Согласно сайту конкурса, объем ее бедер составляет 107 сантиметров.
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