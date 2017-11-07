Участницы конкурса Miss Bum Bum, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались в бикини из сырого мяса, сообщает Huffington Post.
© Vida Press

Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес говядины, надетой на участниц, составил 50 килограммов.

Фотографии размещены на пригласительных билетах на конкурс. Организаторы утверждают, что говяжьи бикини иллюстрируют утверждение "Женщины — не просто кусок мяса".

Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в седьмой раз. В 2016 году победительницей конкурса стала чернокожая модель Эрика Канела. Согласно сайту конкурса, объем ее бедер составляет 107 сантиметров.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: Обладательницы самых красивых ягодиц надели бикини из мяса (3)

Участницы конкурса Miss Bum Bum , на котором определяют...

Перенесший инсульт актер Михаил Кокшенов начал разговаривать

Состояние здоровья народного артиста России Михаила...

СМИ: Кевин Спейси проходит лечение от сексуальной зависимости

Актер Кевин Спейси , обвиняемый в сексуальных...

Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд на пародию Реввы

Российский певец Стас Михайлов обратился в...

Асмус показала трогательного Гарика Харламова с дочкой

Большинство телезрителей знают шоумена Гарика...

TOP новостей

Европейский план для Украины из Литвы: говорить только о средствах - поверхностно (64)

Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине —...

Кто виноват? Прохожие в Вильнюсе знают, почему гора Гедиминаса сползает (20)

Прохожие в столице Литвы, с которыми журналист DELFI...

"Закон Магнитского" в первом чтении депутаты Сейма Литвы приняли (23)

Парламенту Литвы осталось проголосовать еще один раз,...

Фото: Сейм Латвии Baltijos kelias

"Бралюкас" из Вильнюса, литовский врач и латвийский политик: нам удалось удержать людей от насилия (6)

"Сейчас это уму непостижимо — литовец стал...

Премьер: чтобы увеличить зарплаты врачей, надо повысить ОНЗ (26)

Чтобы выполнить требование врачей и немедленно...