На фотографии, опубликованной в stories в сети Instagram, Ким продемонстрировала свое лицо с мазью, которой она лечит болезнь. "Псориаз — мерзость!" — подписала снимок звезда.

На другой фотографии Кардашьян показала ноги с пораженной псориазом кожей.

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Болезнь, которая досталась телезвезде по наследству от матери, проявилась у Ким в 30-летнем возрасте и с тех пор знаменитость безуспешно с ней борется. Пару лет назад заболевание стало проявляться и на лице. Ким часто скрывает некрасивые пятна под толстым слоем макияжа, но даже грим не всегда может скрыть проявления болезни.