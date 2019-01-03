“30-го декабря каждого года, мы с друзьями, вернее с подругой, ходим в баню! Каждый год обещаю себе, повторять это удовольствие чаще, но, в итоге, оказываюсь в бане раз в год и счастлива безмерно. До 30 декабря еле доползаешь, а после бани с новыми силами в Новый год! — рассказала Алферова. — Я, правда, ещё тот паритель, мне в бане жарко, но в опытных руках опытного банщика терплю и не гундю, хотя, как герою Боярского в Гардемаринах, хочется выбежать поскорее! Но зато после так хорошо, все тело расслабляется и говорит тебе спасибо! Обнимаю! Ваша обновлённая Ксюша!”
Поклонники актрисы заявили, что, пожалуй, это фото все-таки не надо было выставлять для всеобщего пользования.Хотя бы потому что у Ксении есть муж и дети. “Фото не совсем приличное. Оно для близкого окружения, а не для всеобщего обозрения!”, “Что с вами, Ксюша? Пожалуйста, напишите, что это не вы выложили”, “Мне тоже затея не понравилась! Не ожидала!, “Думаю это неуместно. Здесь много детей”, “Может быть ваш аккаунт взломали?”, — высказывались фанаты звезды.
Надо отметить, что сама Ксения отнеслась к критике очень спокойно.
“Я загадала, чтобы в Новом году мои посты о работе нашего фонда, об удивительных детях вызывали бы такой же и даже больший интерес, соучастие, резонанс и внутреннюю, эмоциональную, душевную вовлечённость людей, которые мечут громы и молнии!” — ответила хейтерам Алферова. И посоветовала направить их энергию в мирное русло.
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