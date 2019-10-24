ФОТО | "Ничего не скрываю". Екатерина Варнава обнажилась, но кое-что все-таки скрыла

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава, которая в шоу Comedy Woman поддерживает амплуа разбитной красотки, опубликовала в Инстаграм смелый снимок: полностью обнаженная звезда с гривой развевающихся волос сидит на полу, прикрывая руками грудь.
© Instagram

“Максимально честна с вами. Ничего не скрываю”, — пошутила Варнава, хотя мужчины заметили, что скрыто достаточно много, чтобы почувствовать себя обманутыми. Женщины, впрочем, тоже отреагировали по-разному. Помимо восторженных комментариев были и недовольные, на часть которых Екатерина постаралась остроумно ответить… Ну или как подобает образу. Орфография и пунктуация тоже авторские.

- это не жизнь, а сплошной разврат, и вы не одна в инста, кто это делает, например дочка славы, ей замуж не выходить? А её глазами все мужики имели.
- что бы мы без ваших переживаний делали бы

- Ну все… пошло — поехало… интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом…. а ведь были надежды, что обойдётся без крайностей, ведь умница… талант , Красота , значит, сомнения победили… 30 лет пожирают сомневашки “ну ведь хороша на фоне 17 летних? Ну скажите люди, ну хороша?”да конечно!!!! Дальше будет хуже , мозг взорвется в 40…, так что такие высокопарные философские посты рухнули…надо было хотябы в капроне или целлофане для начала нас подготовить…. ну ладно, все как у всех….
- вы не переживайте…. если вы сомневаетесь в себе перед 17летними, то зря. Вы хороша! Даже не думайте иначе. Дальше у вас всё будет лучше, и философские посты, и целлофан в 40))) не грустите, если что, все советуют с такими проблемами идти к психологу) он точно поможет

- А при чем здесь честность ,,к голому телу???
- к развитию абстрактного мышления☺️

- Это просто ужас
- прям смотреть тошно

- Фото крутое!!!👍🔥👌но у меня вопрос: от куда столько волос ???
- из носа

- Ужас!!! Нет красиво, но не для общего обозрение. Я пойму если бы оголялись люди у которых, пустые голову, чем то надо привлекать внимание. Но Вы Катюша талантлив, красива….. Аяяй!!!
- оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас

- Женщины актрисы певички Боже мой с ума сходите или от жира беситесь не стыда не совести неосталось. Куда катитесь боже мой. Везде одни голые фотки мужья сыновья отцы есть у вас? Им не стыдно за вас???
- не беспокойтесь обо мне. У вас своя прекрасная жизнь, которой стоит уделять внимание, чтобы не скатиться в голый мир

- Что у всех за бзик голыми фоткаться, мозгов только на это что ли хватает???!!!
- не всем, как вам, умными быть

- А почему член замазали?
- чтобы вы не начали комплексовать

Бублик

Знаменитости

ФОТО | "Ничего не скрываю". Екатерина Варнава обнажилась, но кое-что все-таки скрыла

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава, которая в шоу...

Киркоров прилетал в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея

22 октября в малом зале КЗ «Минск» прошел творческий...

"Чувствую себя использованной": брак Ивана Краско с молодой женой оказался фикцией

28-летняя Наталья Шевель решилась раскрыть правду/

Елена Малышева попала в больницу (5)

Телеведущая вызвала скорую помощь. Накануне Елена...

Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце

Актер Арнольд Шварценеггер оказался на грани смерти...

TOP новостей

Viktoras Pranckietis

Во время речи спикера Сейма fЛитвы в Страсбурге зал покинул глава Госдумы РФ (3)

Во время выступления председателя литовского...

Условия работы машинистов в Литве: переутомление, отсутствие опыта и сверхурочные (82)

Новым машинистам "Литовской железной дороги" не хватает...

Литовские перевозчики начали действовать: просят банки обеспечить перевод имущества за границу (23)

Правительство Литвы намерено увеличить коэффициент...

Бывшая мэр Висагинаса получила три года условно

В четверг Паневежский окружной вынес вердикт по делу...

В Литве проверят внимательность водителей: оборудуют первые дорожные знаки с изменяющимися сообщениями (6)

На этой неделе на перекрестке ул. Гележинё Вилко и...