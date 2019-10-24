ФОТО | "Ничего не скрываю". Екатерина Варнава обнажилась, но кое-что все-таки скрыла

“Максимально честна с вами. Ничего не скрываю”, — пошутила Варнава, хотя мужчины заметили, что скрыто достаточно много, чтобы почувствовать себя обманутыми. Женщины, впрочем, тоже отреагировали по-разному. Помимо восторженных комментариев были и недовольные, на часть которых Екатерина постаралась остроумно ответить… Ну или как подобает образу. Орфография и пунктуация тоже авторские.

- это не жизнь, а сплошной разврат, и вы не одна в инста, кто это делает, например дочка славы, ей замуж не выходить? А её глазами все мужики имели.

- что бы мы без ваших переживаний делали бы

- Ну все… пошло — поехало… интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом…. а ведь были надежды, что обойдётся без крайностей, ведь умница… талант , Красота , значит, сомнения победили… 30 лет пожирают сомневашки “ну ведь хороша на фоне 17 летних? Ну скажите люди, ну хороша?”да конечно!!!! Дальше будет хуже , мозг взорвется в 40…, так что такие высокопарные философские посты рухнули…надо было хотябы в капроне или целлофане для начала нас подготовить…. ну ладно, все как у всех….

- вы не переживайте…. если вы сомневаетесь в себе перед 17летними, то зря. Вы хороша! Даже не думайте иначе. Дальше у вас всё будет лучше, и философские посты, и целлофан в 40))) не грустите, если что, все советуют с такими проблемами идти к психологу) он точно поможет

- А при чем здесь честность ,,к голому телу???

- к развитию абстрактного мышления☺️

- Это просто ужас

- прям смотреть тошно

- Фото крутое!!!👍🔥👌но у меня вопрос: от куда столько волос ???

- из носа

- Ужас!!! Нет красиво, но не для общего обозрение. Я пойму если бы оголялись люди у которых, пустые голову, чем то надо привлекать внимание. Но Вы Катюша талантлив, красива….. Аяяй!!!

- оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас

- Женщины актрисы певички Боже мой с ума сходите или от жира беситесь не стыда не совести неосталось. Куда катитесь боже мой. Везде одни голые фотки мужья сыновья отцы есть у вас? Им не стыдно за вас???

- не беспокойтесь обо мне. У вас своя прекрасная жизнь, которой стоит уделять внимание, чтобы не скатиться в голый мир

- Что у всех за бзик голыми фоткаться, мозгов только на это что ли хватает???!!!

- не всем, как вам, умными быть

- А почему член замазали?

- чтобы вы не начали комплексовать