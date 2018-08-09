ФОТО: Нелепая поза Ким Кардашьян сделала ее посмешищем

Один из снимков телезвезда опубликовала в соцсетях - и он тут же стал основой для многочисленных фотожаб пользователей. На фото Ким лежит на кровати в нижнем белье и кроссовках и в довольно странной позе. Сетевые шутники не смогли пройти мимо возможности поиздеваться и заполнили соцсети смешными фотожабами.
Вот таким был оригинал:
Like butter. #Butter350’s #Yeezy pic.twitter.com/xOf0CU0hTC— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 августа 2018 г.
А вот что из него сделали:
😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/8jBm3MTB8v— Dada💥 (@dadaland) 7 августа 2018 г.
Watch this .... I'm dying 😂😂😂😂 pic.twitter.com/jYrvAM5n2X— WAKANDA💪🔥 (@Some_Samira) 7 августа 2018 г.
someone dial 991 for her pic.twitter.com/cWmEjaQKgD— F.Hegen (@f_hegen) 6 августа 2018 г.
mood pic.twitter.com/XH6RK77xqc— goPuff (@gopuff) 7 августа 2018 г.
#LikeButter #Yeezy #Kardashian pic.twitter.com/E8U2LvN6C1— VisuallyBetter (@Isuckatpicking) 7 августа 2018 г.
😂 pic.twitter.com/iCjK3bHcMS— •ʎɔn˥ 🥀 (@LucianaRobles17) 8 августа 2018 г.
KIMMY K FROM THE TOP ROPE! OHHH MA GAWD!!! OH MA GAWD!!! #Butter350 #Yeezy pic.twitter.com/BSmj4htssI— PapaBeatts (@PapaBeatts) 7 августа 2018 г.
pic.twitter.com/vErdlNwWjd— cal (@calamauriii) 7 августа 2018 г.
high jump pic.twitter.com/q1G5J5F3ww— Clint (@FjaviPj) 7 августа 2018 г.
pic.twitter.com/cuCjSMPSqB— samiha (@drty_watr) 8 августа 2018 г.
pic.twitter.com/aYQIJIl67G— unos em contextos nada a ver (@unosemcontextos) 8 августа 2018 г.
“Andy’s coming!” Too hilarious! #KimKardashian #kimfail pic.twitter.com/9NorSF4xg8— EuanGray (@EuMacKenzie) 7 августа 2018 г.
pic.twitter.com/R7zOQITEZx— APRYL (@gothsexx) 7 августа 2018 г.
pic.twitter.com/QZ3rIGAsFV— Paint University (@MsPaintWorld) 8 августа 2018 г.
@I_theGiovanni pic.twitter.com/GyYQUkBYt2— Daddy Long Legs (@I_theGiovanni) 8 августа 2018 г.
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