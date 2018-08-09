ФОТО: Нелепая поза Ким Кардашьян сделала ее посмешищем

Один из снимков телезвезда опубликовала в соцсетях - и он тут же стал основой для многочисленных фотожаб пользователей. На фото Ким лежит на кровати в нижнем белье и кроссовках и в довольно странной позе. Сетевые шутники не смогли пройти мимо возможности поиздеваться и заполнили соцсети смешными фотожабами.

Вот таким был оригинал:

А вот что из него сделали: