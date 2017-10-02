Очевидно, что обречен на успех и новый снимок, появившийся в микроблоге Максима Галкина воскресным октябрьским утром. На нем запечатлена маленькая Лиза, позирующая в маминой шляпке. Судя по выражению лица девочки, она невероятно счастлива от того, что мама разрешает ей носить вещи из своего гардероба. На фото малышка похожа на модель, которая готовится выйти на подиум.

“У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала”, — прокомментировал снимок дочери Максим Галкин.

Стильный лук и подача Лизы произвели настоящий фурор. Под фотографией наследницы звездного семейства за короткое время оставлено без малого две тысячи комментариев. Поклонники восторгаются Лизой и называют ее маленькой Аллой Борисовной.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 1 2017 в 12:25 PDT

“Как шляпка Лизе подходит. И как ножку выставила. И какие глазки, взгляд! Модница”, “Маленькая Примадонна”, “Ой хороша Лиза! Артистичная! Генетика сильная штука”, “Маленькая Алла Борисовна, обожаю”, “Как сильно она похожа на Аллу! Маленькая конфетка”, “Прямо копия мамы. Особенно взгляд!”, “Во взгляде читается успех”, “Артистка — она и с утра артистка. Ребенок бесподобный!” — восхищаются пользователи Сети наследницей известной певицы.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин четыре года назад стали родителями очаровательных малышей Гарри и Лизы. За это время дочка и сын знаменитых родителей стали настоящими звездами.

Примадонна и ее супруг перестали скрывать детей от журналистов и общественности почти сразу после того, как малыши отпраздновали второй день рождения. До этого момента звездные родители старались не привлекать к своим чадам пристального внимания. Как и Максим Галкин, Алла Пугачева посвящает посты в “Инстаграме” успехам младших детей. Например, она рассказывала, как Гарри и Лиза преподнесли ей подарки, сделанные своими руками. Брат и сестра осчастливили ее вылепленными из пластилина фигурками цветка и дерева.