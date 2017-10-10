На днях очередную волну обсуждений вызвал казалось бы простой белый джемпер, который Мелания Трамп надела для мероприятия, посвященного испанской культуре. По мнению многих светских обозревателей, первой леди не пристало носить столь облегающую одежду.
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