Называющая себя певицей и "русской Леди Гага" Надя Волянова снова привлекла к себе внимание таблоидов, пишет DELFI Izklaide.
© Vida Press

Живущая в США модель русско-французского происхождения устроила очередную пикантную фотосессию. На этот раз - посвященную главному спортивному событию для американцев - финальному матчу Национальной футбольной лиги Super Bowl.

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